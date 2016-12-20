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Замминистра МВД России Михаил Ваничкин может покинуть свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как уточняет издание, Ваничкин курирует «криминальный» блок. Сменщиком замминистра газета называет начальника главного управления собственной безопасности МВД Александра Макарова, которого глава МВД Владимир Колокольцев «хорошо знает еще с тех времен, когда оба работали оперативниками».

По информации «Коммерсанта», не исключены и другие «громкие» отставки.

Ранее президент Владимир Путин уволил начальника ГИБДД Владимира Нилова. Сообщалось, что Нилова, которому недавно исполнилось 62 года, уволили из-за достижения предельного возраста пребывания на госслужбе.

Среди кандидатов на пост начальника ГИБДД называли главу управления МВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова.