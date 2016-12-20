«Генеральная уборка» в Арктике – это из премьерского прошлого Владимира Путина, из эпохи желтой «Калины» и дальневосточных тигров, когда Путин, лишенный привычного президентского образа жизни с его сложившимися протокольными нормами, изобретал (очевидно, не сам; слово Ketchum – тоже примерно из той поры) свой новый образ, отличный от постсоветского премьерского стандарта, согласно которому глава правительства должен был быть крепким хозяйственником, занимающимся экономикой в тени Кремля.

Путин-премьер – это был образ такого западного аристократа или миллиардера, посвящающего все свободное время самым модным и дорогим развлечениям, важнейшей частью которых, очевидно, была эффектная фотосессия или видео. В 2009 году Путин в спускаемом аппарате «Мир» погружался на дно Байкала, в 2010-м, когда вокруг Москвы бушевали лесные пожары, созванивался с Дмитрием Медведевым по мобильному телефону, стоя посреди березовой рощи, в 2011-м – нырял в Черное море и доставал оттуда амфоры. Поездка на Землю Франца-Иосифа – это апрель 2010 года. Премьер Путин надевал спутниковый ошейник на белого медведя, а потом стоял на берегу Северного ледовитого океана и смотрел на уходящие за горизонт горы топливных бочек и угольного шлака на ледяной равнине. Тогда же было дано поручение мусор убрать. Нынешняя поездка – инспекционная. Прошлой осенью министр природных ресурсов Сергей Донской отчитался о полной очистке острова Александры, на котором Путин был в 2010 году, и Путин пообещал приехать посмотреть на результаты своего поручения собственными глазами.