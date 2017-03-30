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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в холдинг InfoWatch Натальи Касперской, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделки источники и представителей компании.

По информации собеседников издания, РФПИ приобрел 3,75% Infowatch приблизительно за 187,5 млн рублей, хотя официальная сумма не раскрывается. 100% холдинга газета оценила приблизительно в 5 млрд рублей.

Как отмечают «Ведомости», холдингу Касперской нужны средства для развития за рубежом – локализации средств безопасности на иностранных рынках и открытия новых офисов.

Издание также пишет, что обычно фонд участвует в сделках совместно с крупными международными инвесторами, но в InfoWatch вложился самостоятельно, так как с апреля 2016 года участвует в государственном механизме «инвестиционного лифта» для поддержки малых и средних российских компаний.

InfoWatch появилась в 2003 году как «дочка» «Лаборатории Касперского» и стала самостоятельной в 2007 году. Холдинг специализируется на информационной безопасности и контролирует 50 % российского рынка систем защиты конфиденциальных данных.