Нейробиолог, профессор Университета Эмори (Атланта) Ларри Янг стал известным благодаря исследованиям биохимических механизмов человеческих чувств. Неделю назад мы публиковали отрывок из его книги «Химия любви. Научный взгляд на любовь, секс и влечение». Мы расспросили Янга о том, как устроена человеческая влюбленность, можно ли излечиться от чувств лекарствами и как изменит человеческие отношения киберсекс.

– Как вы считаете, почему людям для размножения требуется именно секс? Есть же и другие способы размножения. Это лучше сказывается на генетике?

– Да, выбор такого способа размножения связан с тем, что в результате в ребенке соединяются гены двух человек. Так создается разнообразие, с помощью которого особи приспосабливаются к меняющимся условиям и временам. Сексом в этих целях пользуются не только люди, но и все животные. Смешение генов гарантирует, что ребенок будет наиболее приспособлен к конкретной среде обитания.

– Есть ли у секса другие цели, кроме репродуктивной?

– У других млекопитающих секс происходит исключительно для размножения: самка вступает в половой контакт, только когда она фертильна. Но у людей есть возможность заниматься сексом и в других ситуациях. В ходе нашей эволюции секс для пар стал не просто половым контактом, но и способом для того, чтобы установить связь, чтобы сотрудничать, совместно вырастить потомство. Секс помогает создать эту связь, благодаря ему пара остается вместе, даже если больше и не занимается сексом. Эта связь закрепляется благодаря химическим процессам в мозге. Химия, которая помогает создать связь между влюбленными, на самом деле та же, что создает связь между родителями и детьми. Очень похожие биохимические процессы, просто в разных контекстах.

– Как эта химия работает в нашем мозге?