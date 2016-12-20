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Предприниматель Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой называл бенефициаром монопольного производителя фискальных накопителей «РИК», объявлен в международный розыск, свидетельствует сайт Интерпола. Розыск идет по запросу российских правоохранительных органов.

Как следует из ориентировки, Щербакова обвиняют в масштабном выводе средств за рубеж при помощи поддельных документов в составе организованной группы. Представитель Интерпола подтвердил Republic, что Владимир Щербаков находится в розыске, и информация на сайте верна. Степень актуальности ордера, по которому был инициирован розыск, а также детали дела представитель Интерпола уточнить не смог, предложив обратиться в российские правоохранительные органы.

К 1 июня 2017 года весь российский бизнес должен перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу. Фискальный накопитель – ключевой элемент системы, им должны быть оборудованы все кассы. Лицензию ФСБ на производство накопителей получила только компания «РИК». Такая же ситуация была во время предыдущей реформы кассовых аппаратов в середине 2000-х: тогда единственным поставщиком оборудования стала компания «Безант». Бенефициаром и «Безанта», и «РИК» Луговой называл Щербакова. «Какая-то группа лиц за счет правильных решений, которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», – утверждал Луговой.

Уголовное дело о незаконном выводе из России более 10 млрд рублей через небольшой БВА-банк возбудили в 2014 году. По версии следствия, поставщики зарубежного сырья для Гознака завышали цены на сырье, подделывая документы, и таким образом выводили деньги из страны. Обвиняемыми по делу проходят предприниматель Александр Домрачев (владелец компаний-посредников) и председатель правления БВА-Банка Константин Сергутин. Через этот банк проходили платежи. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей правоохранительных органов, лидером группы был основной владелец БВА-Банка Владимир Щербаков, но ему удалось скрыться.

Republic установил, что совладельцами БВА-Банка были полные тезки как минимум восьми человек, связанных как с компанией «Безант», так и с аффилированными с ним структурами. Эта же группа компаний связана и с производителем новых фискальных накопителей. В своем расследовании Republic рассказывает о схемах Владимира Щербакова, его связях с высокопоставленными чиновниками и сотрудниками спецслужб и о том, как зарабатывают на новой реформе кассовых аппаратов участники списка Forbes.