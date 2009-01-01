10:07

Компания бывшего партнера главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина оказалась в числе лицензированных операторов фискальных данных (ОФД), которым в реформе кассовых аппаратов отведена роль передачи данных между продавцами и ФНС. Всего лицензии ОФД получили пять компаний, а годовой объем рынка, на который они претендуют, составляет, по подсчетам Republic, около 6 млрд рублей.

Владелец 25% оператора «Такском» – Левон Амдилян. В 1990-е он был основателем некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб». Михаил Мишустин начинал там работать как руководитель тестовой лаборатории. Затем вместе с Амдиляном он стал учредителем ЗАО «Международный компьютерный клуб». Сначала Мишустин был заместителем Амдиляна, а потом вместе с ним вошел в правление. В МКК Мишустин проработал вплоть до 1998 года, когда занял должность главы Государственной налоговой службы России. Как писал еще в 1994 году журнал «Коммерсант-Власть», МКК получил известность как организатор Международного компьютерного форума – компьютерной выставки «для узкого круга»: мероприятие посещали представители госструктур, которые «не любят шума и больших скоплений», но при этом были готовы покупать программное обеспечение и компьютерную технику «много, охотно и у всех».

«Такском» существует с 2000 года. Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов много крупных государственных структур – например, Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России». Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже проводил несколько пилотных проектов по внедрению в регионах систем защищенного электронного документооборота.

Среди совладельцев «Такскома» есть и Николай Царев, ему тоже принадлежит 25% компании. Царев – бизнес-партнер венчурного инвестора Александра Галицкого. Их совместная компания «Элвис+» занимается разработкой решений по информационной безопасности. Сам Галицкий входит в Общественный совет Федеральной налоговой службы. Еще 25% «Такскома» принадлежит офшорной компании Virgton Management Limited – ее владельцем, по данным реестра Кипра, является компания 1C Limited.

Офшоры в той или иной степени стали владельцами всех пяти операторов, через которых будет проходить вся информация о движении наличных в России. Например, владельцем ОФД «Энергетические системы и коммуникации» значится кипрская Ospina Company. А ее конечный бенефициар, по данным Republic, – владелец компании ЕСН Григорий Березкин. Представитель ЕСН подтвердил, что данная компания является проектом ЕСН. Ранее группа не афишировала свое участие, поскольку «не любит лишнюю рекламу».

Подробнее о бенефициарах других операторах фискальных данных, а также о других предпринимателях, зарабатывающих на реформе кассовых аппаратов, читайте в расследовании Republic.