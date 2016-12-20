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В Министерстве культуры предложили внести поправки в законопроект о «зеркалах», предусматривающие возможность без суда блокировать пиратские сайты с российскими фильмами. Об этом высокопоставленный чиновник Минкульта рассказал «Коммерсанту».

По его словам, предлагается следующая схема. Правообладатель, обнаруживший свой, незаконно размещенный в сети фильм, пишет заявление в Минкульт. Министерство, подтвердив данные о правообладателе, в течение дня передает в Роскомнадзор требование о блокировке страницы с фильмом.

Надзорное ведомство, в свою очередь, «незамедлительно» и без суда направляет операторам связи уведомление о блокировке страницы сайта с фильмом, а поисковикам запрещает давать ссылки на эти страницы. У заблокированного сайта есть 10 дней на обжалование решения.

Таким образом, считает чиновник, минимальный срок удаления пиратского контента сократится до двух дней. В случае повторного нарушения в течение десяти дней правообладатель может подать иск в суд на постоянную блокировку сайта, а суд рассмотрит его «в упрощенном порядке».

Отмечается, что эта схема актуальна только для российских фильмов. Как уточняет собеседник «Коммерсанта», блокируя сайты с пиратским контентом без суда, государство защищает свои инвестиции, так как ежегодно правообладатели из-за пиратства теряют не менее 4 млрд рублей – половины от 8 млрд рублей сборов российских фильмов.

Поправки в законопроект о «зеркалах» планируется внести ко второму чтению. Источник издания в Госдуме добавил, что инициативу рассмотрели комитеты по культуре и по информационной политике, и оба с ней не согласились, предложив другие варианты. Как заявил другой собеседник «Коммерсанта» в Думе, идея нарушает принцип законодательства, которое защищает авторские права.