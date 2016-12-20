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Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка официально станет госслужащей в должности «помощник президента». Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что она не будет получать зарплату.

Как следует из заявления Иванки Трамп, которое приводит газета, дочь президента обязуется соблюдать все правила этики, которым должны следовать федеральные служащие.

NYT уточняет, что Иванка Трамп фактически уже давно занимает эту должность: у нее есть свой офис в Западном крыле Белого дома, она принимала участие во встречах с мировыми лидерами (в частности – с канцлером Ангелой Меркель).

Тем не менее, отсутствие официальной должности вызвало критику со стороны специалистов по этике, которые указали, что таким образом она освобождается от соблюдения некоторых правил.

В ноябре дочь Трампа публично говорила, что не будет работать в Белом доме, добавляет издание.

Супруг Иванки Трамп, Джаред Кушнер, также работает в Вашингтоне. Ранее он возглавил новое отделение Белого дома, направленное на модернизацию работы федерального правительства.