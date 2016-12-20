06:31

Власти Европейского Союза (ЕС) предложили вести переговоры с Россией по газопроводу «Северный поток – 2» от лица членов союза. Об этом пишет Politiken, которая ознакомилась с письмом ЕС в правительство Дании.

Как следует из письма, Еврокомиссия (ЕК) просит входящие в ЕС страны высказать свое мнение «Северном потоке – 2» и уточняет, что проект невозможно запустить в «правовом вакууме».

По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, комиссия обратится к государствам-членам ЕС за разрешением контактировать с Россией и прийти к договоренности о начале строительства газопровода.

Ранее, тем не менее, сообщалось, что ЕС планирует откладывать соглашение по проекту как можно дольше.

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.