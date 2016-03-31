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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу в апреле-июле 2017 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 марта.

Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу планируется призвать 142 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе. Также указом предусмотрено увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин,у которых истек срок военной службы по призыву.

В прошлом году весеннему призыву в армию подлежали 155 тысяч россиян. В октябре-декабре 2016 года на службу были призваны 152 тысячи граждан.