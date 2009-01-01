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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже 30 марта упал до очередного минимума с июля 2015 года. За первые десять минут торгов валюта США подешевела на 21 копейку до 56,4 рубля.

Биржевой курс евро к тому же времени опустился на 26 копеек до 60,66 рубля. При этом официальный курс доллара на 30 марта составляет 57,02 рубля, а евро – 61,53 рубля.

Укрепление рубля связано с растущими ценами на нефть. Так, котировки Brent 30 марта поднялись до $52,56 за баррель. Накануне они снижались до $51,6 за баррель.

Участники рынка объясняют рост нефтяных цен несколькими факторами, указывает «Интерфакс». Среди них – сокращение добычи в Ливии, а также рост нефтепереработки на предприятиях США, темпы которой стали максимальными за три года.