12:00

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €50 тысяч компенсации за гибель Мурада Нагметова на митинге в Дагестане. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд постановил, что российские власти не предприняли необходимые меры, чтобы найти убийцу Нагметова и установить все обстоятельства его гибели. ЕСПЧ также признал нарушением российского законодательства использование гранат со слезоточивым газом против людей.

Заявителем выступил отец Мурада – Ярмет Нагметов. Он утверждал, что его сын умер из-за применения чрезмерной силы со стороны государства, а расследование по делу не произвели должным образом.

Мурада Нагметова убили в 2006 году во время несанкционированного митинга против коррупции властей Дагестана. Участники акции требовали отставки главы Докузпаринского района Керимхана Абасова. Против них применили оружие, Мурад Нагметов скончался на месте, еще два участники митинга позднее умерли в больнице от полученных травм.

Нагметова убили из устройства, которое применялось для распространения слезоточивого газа. Согласно инструкции МВД, этими средствами нельзя стрелять в людей. Против митингующих применялись также дымовые шашки и свето-шумовые гранаты, а позднее жители села собрали на месте событий несколько мешков автоматных гильз, сообщал «Кавказский узел».

Уголовное дело по факту смерти мужчины возбудили в России в 2006 году, но спустя год его приостановили. После этого расследование еще дважды возобновляли и останавливали, окончательно оно было остановлено в апреле 2011 года.