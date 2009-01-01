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Жительница Чечни Марет Занзулаева принесла извинения за то, что выразила недовольство действиями силовиков в селе Давыденко Ачхой-Мартановского района и назвала одного из сотрудников «бычьей головой». Как сообщил «Кавказский узел», сюжет о встрече Занзулаевой со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым показали по телеканалу «Грозный» вечером 29 марта.

«Марет, то, что ты говорила в том выступлении, недостойно чеченской женщины, по нашим адатам очень стыдно обзывать человека. Мужчину не сравнивают с бычком. <…> Все, что вздумается, [говорить] нельзя, женщине тем более. Марет, это некрасиво. Весь мир это видит», – заявил Даудов.

В ответ Занзулаева сказала, что «говорила то, чего не видела» и попросила прощения. Она также опровергла информацию об избиении жителей Давыденко силовиками. В свою очередь, Даудов поблагодарил Занзулаеву за то, что она «приняла приглашение» о встрече с ним и заявил, что разбираться в проблемах людей – «долг депутатов».

Конфликт в селе Давыденко произошел 26 марта. Он случился после того, как местное население отказалось заплатить штраф в 75 тысяч рублей за дома, которые, как считают местные власти, были построены незаконно. В результате в село в сопровождении полиции пригнали строительную технику для сноса домов. Произошла стычка, в ходе которой силовики избили людей и задержали несколько человек. На следующий день после конфликта жители Давыденко пожаловались на действия полиции главе Чечни Рамзану Кадырову.