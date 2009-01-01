11:32

Власти Малайзии изначально приняли Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура, за гражданина Южной Кореи. Эта ошибка помогла на начальном этапе расследовании дела, сообщает Reuters.

По данным агентства, Малайзия обратилась в посольство Южной Кореи, сообщив о смерти ее гражданина. Там начали проверять информацию, что и позволило быстро определить личность убитого.

Сотрудники полиции изучили паспорт убитого и увидели, что он гражданин Корейской Народно-Демократической республики. Полицейский ошибочно решили, что это официальное название Южной Кореи.

Сводного брата главы КНДР Ким Чем Нама убили в аэропорту Куала-Лумпур в феврале. Его отравили веществом нервно-паралитического действия.

В убийстве обвинили гражданку Вьетнами и индонезийку, но они вину не признали, объяснив, что считали убийство телевизионным розыгрышем. Спецслужбы США и Южной Кореи уверены, что к убийству причастна КНДР.

Заметка дополняется.