Власти Малайзии изначально приняли Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура, за гражданина Южной Кореи. Эта ошибка помогла на начальном этапе расследовании дела, сообщает Reuters.
По данным агентства, Малайзия обратилась в посольство Южной Кореи, сообщив о смерти ее гражданина. Там начали проверять информацию, что и позволило быстро определить личность убитого.
Сотрудники полиции изучили паспорт убитого и увидели, что он гражданин Корейской Народно-Демократической республики. Полицейский ошибочно решили, что это официальное название Южной Кореи.
Сводного брата главы КНДР Ким Чем Нама убили в аэропорту Куала-Лумпур в феврале. Его отравили веществом нервно-паралитического действия.
В убийстве обвинили гражданку Вьетнами и индонезийку, но они вину не признали, объяснив, что считали убийство телевизионным розыгрышем. Спецслужбы США и Южной Кореи уверены, что к убийству причастна КНДР.
Заметка дополняется.
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