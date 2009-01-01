12:14

Лауреат Нобелевской премии по физике, академик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни. Об этом экс-министр образования Дмитрий Ливанов сообщил «Эху Москвы».

Абрикосов был членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества, выступал одним из основателей Института теоретической физики имени Ландау. В 1991 году знаменитый физик эмигрировал в США. В 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом он получил Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Абрикосов окончил физический факультет МГУ в 1948 году, через три года защитил кандидатскую диссертацию под руководством Льва Ландау. В 1955 году, в возрасте 27 лет, он защитил докторскую работу по квантовой электродинамике высоких энергий.

Абрикосов работал в Институте физических проблем, Институте теоретической физики имени Ландау, возглавлял Институт физики высоких давлений. Кроме того, он преподавал в МГУ, МФТИ, МИСиС, университетах США и Англии.

Абрикосов был обладателем множества премий и государственных наград. В 1999 году академик принял американское гражданство.