В России больше всего владельцев котов в мире, показывает новое исследование Dalia Research. У 59% россиян дома есть минимум один кот, а у 18% – два или больше. Особая любовь к котам в России известна давно – ее не раз фиксировали разные исследования социологов. Как она возникла? Искать ответ на этот вопрос нужно на пересечении истории, психологии и культурологии.

Любовь к котам по-русски

«Главное оружие кошек – круглая фронтально ориентированная и не по-звериному плоская мордочка с маленьким ротиком, аккуратным носиком и огромными глазищами. Не мордочка, а личико животного, соизмеримого размерами с младенцем. На этот искусно сделанный природой стимул взрослый человек реагирует однозначно: “включает” любовь», – объясняет ученый секретарь Психологического института РАО Галина Шукова.

Число домашних животных растет во всем мире, и в России их сейчас гораздо больше, чем было в советское время. Но предпочтения в странах разные. По данным Gfk, 33% жителей планеты имеют собаку и только 23% – кошку. Например, в США половина населения имеет собак и лишь 35% – котов. В России все наоборот.

Популярность домашних животных в России обусловлена особенностями культуры. Американские исследователи окружающей среды Джейн Костлоу и Эми Нельсон пришли к выводу, что самоидентификация русских одновременно связана с миром природы и с противопоставлением западной культуре. Русские считают, что они ближе к природе, чем европейцы или американцы. Взаимодействие с природой в лице домашних животных сохраняет иллюзию этой близости. Но почему в противовес всему миру россияне выбирают котов, а не собак?

Ученые предлагают искать ответ в славянской мифологии и фольклоре. Мохнатый кот якобы был сопровождающим бога Велеса, выполнявшего в том числе функцию покровителя животных. В фольклоре в кошке часто видели связующее звено с потусторонним миром, способное видеть злых духов.

В русской традиции кошка часто наделяется мудростью или хитростью, а собака – исключительно негативными качествами. Как отмечает филолог Екатерина Кудрявцева, принятые в других культурах положительные характеристики собаки (преданность, бескорыстие, верность) фактически не закрепились и не нашли воплощения в русском языке.

Отношение к котам в России было особым всегда. В русских деревнях к домашним животным не было такой близкой привязанности, как сейчас в городах. И собаки, и кошки, жили, как правило, на самопрокорме. Но и тут кошки были в привилегированном положении – в отличие от собак, им разрешалось заходить в дом.

Не зафиксировано в России и свидельств массовых издевательств над котами, которые были обычным явлением в средневековой Западной Европе. Например, в книге «Великое кошачье побоище» Роберта Дарнтона описывается жизнь рабочих в Париже в XVIII веке. Однажды за ночь они убили десятки котов, чтобы насолить владельцам печатных производств. И это не единичный случай – котов, которые в Европе ассоциировались с дьяволом, сжигали на площадях, забивали палками и распинали.

Как объясняет Ирина Ягодовская, такое различие в поведении можно объяснить неразвитостью российских городов. Россия долгое время была сельской страной, а мифологизация животных – удел городского населения: «К животному, которое живет в амбаре и ловит мышей, было достаточно доброжелательное отношение. А население города теряет связь с природой, и отношение к животным становится более мифологическим».

Кошка как человек

Процесс урбанизации до сих пор играет важную роль в формировании стереотипов о животных. В исследовании, которая проводила Ирина Ягодовская, рост популярности домашних животных связывается с «экологической депривацией» современных горожан. Нехватка взаимодействия с природой заставляет их превращать собственные квартиры в экологические системы. Домашние животные помогают создавать эту систему.

При этом семьи, содержащие домашних животных, – отдельный социальный феномен. Животное способно встраиваться в социальную структуру. Оно может по-разному взаимодействовать с разными членами семьи, согласно своему репертуару поведенческих моделей. «Оно объединено с членами семьи общей социальной деятельностью, имеет “личное” общение, что является основой для возникновения эмоциональных отношений», – говорится в исследовании. Похожие вывода сделала и профессор Саратовского госуниверситета Алла Байкулова, проанализировавшая речевое общение в семьях, в которых есть коты. Оказалось, что с ними общаются ровно так, как общались бы с младенцами. В этом нет ничего плохого: взаимодействие с животными обогащают семейное общение, помогает уйти от рутины.

Важным фактором может стать даже коммуникация с бездомными животным – независимо от того, откармливают их или отлавливают, они становятся «социообразующим элементом городской среды», говорит доцент кафедры психологии РГУ имени Косыгина Ирина Ягодовская. Бездомные кошки позволяют людям, которые выносят им еду, почувствовать себя нужными. Исследовательница подчеркивает, что уличные животные могут вести нормальный образ жизни, а в квартире им будет некомфортно. Но обратное развитие событий может быть фатальным: если домашнее животное стало бездомным, у него низкие шансы выжить.

Реальные биологические представления о животных у современных горожан очень малы. В результате многие наделяют их качествами присущими человеку. «На кошках это особенно отражается, потому что изменения в их настроении не очень заметны, у них нет активной мимики. Соответственно, им можно приписать что угодно», – продолжает Ягодовская.

Для человека антропоморфизация удобна: именно благодаря ей животные помогают снимать стресс и даже используются в различным психотерапевтических практиках. Но самим животным такое восприятие может доставлять дискомфорт. Врочем, раз они размножаются в таких условиях, значит, они адаптировались, считает Ягодовская.