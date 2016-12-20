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Министерство культуры РФ не будет откладывать премьеру фильма «Форсаж-8», она состоится 13 апреля, как и планировалось. Об этом сообщает RNS со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось, что премьера очередного «Форсажа» может быть сдвинута на более поздний срок (20 апреля), чтобы «расчистить» прокат для российского фильма на космическую тему «Время первых», который выходит в прокат 6 апреля. Эту идею раскритиковали отечественные кинотеатры.

Один из продюсеров картины «Время первых» режиссер Тимур Бекмамбетов 30 марта заявил, что он не выступает ни за, ни против переноса даты релиза «Форсажа-8», так как этот вопрос не в его компетенции. Он добавил, что решение отложить премьеру фильма – «не из области экономических мер», а «скорее социально-общественная мера».

«У нас в стране на самом деле существуют два больших праздника, которые объединяют всех, – это Новый год и 9 мая. И День космонавтики – это потенциальная возможность для какого-то еще одного праздника, который нас всех будет объединять. Нас много что разделяет, это реальность, но какие-то вещи должны объединять», – процитировал его «Интерфакс».

Бекмамбетов добавил, что, по его мнению, «квотирование поможет российскому кинематографу». Он указал, что такой способ регулирования рынка применяется во многих странах, например, во Франции и Южной Корее.

Заметка дополняется.