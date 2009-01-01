13:24

Главу Нацбанка Татарстана Мидхата Шагиахметова отправили в отставку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе банка.

Информацию изданию подтвердили в Центробанке России. Причины увольнения не уточняются.

Ранее ЦБ отозвал лицензии у трех банков Татарстана: Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В этих кредитных организациях регулятор назначил временную администрацию в лице Агентства страхования вкладов.

Позднее стало известно, что на главу Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана от «Единой России» Роберта Мусина, завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта следователи начали арестовывать его имущество в рамках расследования.

По версии СК, в августе 2016 года руководство банка предоставило ЦБ фиктивную информацию о якобы имеющемся высоколиквидном активе, чтобы получить кредит. Впоследствии эти деньги перевели на счета в аффилированных организациях. Как отмечалось, речь идет о 3 млрд рублей.

Татфондбанк – второй по величине банк Татарстана. Финансовая организация перестала обслуживать клиентов в середине декабря 2016 года. В ЦБ заявляли, что на санацию Татфондбанка уйдет как минимум 220 млрд рублей. «Дыра» в капитале банка, по подсчетам регулятора, составила 97 млрд рублей.