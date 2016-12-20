13:59

Члены постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) изучат практику согласования митингов. Об этом сообщается на сайте совета.

Совет провел заседание, посвященное митингам «Он нам не Димон», которые прошли 26 марта. Комиссия изучит факторы, которые позволяют властям отказывать в согласовании митингов, что нарушает конституционное право граждан собираться мирно и без оружия.

«Данная тема требует проведения тщательного мониторинга практики применения законодательства о массовых публичных мероприятиях с целью выявления факторов, создающих угрозу нарушения прав человека в связи с таким толкованием понятия “согласование”, которое фактически идет вразрез с правовой позицией Конституционного Суда РФ», – сказано в заявлении СПЧ.

Конституционный суд установил, что власти не могут отказывать в проведении митингов, не предлагая альтернативной площадки в течение трех дней, в противном случае акция считается согласованной. Власти Москвы, однако, отказали политику Алексею Навальному в проведении митинга на Тверской, не назвав альтернативных мест проведения в течение указанного срока. Позднее чиновники предложили перенести митинг в Люблино или Сокольники, но оппозиционер потребовал предоставить ему площадку в центре города и в итоге призвал сторонников выйти на митинг на Тверской улице, посчитав его согласованным.

Ранее сообщалось, что члены СПЧ подготовят доклад о прошедших митингах для президента РФ Владимира Путина.

Митинги «Он нам не Димон» прошли в 97 городах России 26 марта. Большинство из них не были согласованы, что привело к массовым задержаниям. На самой массовой акции в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали около тысячи человек.

Власти отказывались согласовывать митинги по разным причинам: в Екатеринбурге власти указали на «неконституционность» заявленной темы митинга. Чиновники поясняли, что «по факту» митинг направлен против премьер-министра Дмитрия Медведева, что может быть расценено как попытка насильственно изменить конституционный строй.