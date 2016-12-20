13:23

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал главу Минсельхоза Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства и посоветовал ему «ставить будильник в разные места». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», – отчитал Медведев Ткачева.

29 марта премьер-министр вместе с президентом РФ Владимиром Путиным побывал на Земле Франца-Иосифа, где проверил, как идет «генеральная уборка» Арктики. После этого они оба посетили Арктический форум, который проходит в Архангельске.

На открытии Арктического форума выступал вице-премьер Дмитрий Рогозин, которого в видеотрансляции по ошибке представили председателем правительства РФ. Местные СМИ в связи с этим вспомнили, что в середине марта Путин рассказал о болезни Медведева, а тот позднее заявил, что «и не болел».