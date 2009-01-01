16:03

Мосгорсуд не стал сокращать срок ареста Алексею Навальному, получившему 15 суток за сопротивление полицейскому. Об этом сообщает «Медиазона».

Адвокаты Навального заявили, что будут обжаловать это решение.

26 марта суд рассматривал апелляцию политика на арест. На заседание его привели в наручниках.

https://twitter.com/EvgenyFeldman/status/847392052870397952

В начале слушания судья удовлетворила ходатайство защиты о приобщении к делу видеозаписи задержания, но отказалась допросить свидетелей защиты и приобщать запись из ОВД «Коньково», куда доставили Навального.

Защита в свою очередь подчеркивала, что Навальный не подписывал протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), он узнал об этом обвинении «перед самым отъездом из ОВД в суд». Протокол о задержании был исправлен задним числом, отмечала в жалобе адвокат Навального Ольга Михайлова. Сотрудники полиции это отрицали. Сам политик говорил, что не оказывал сопротивления полицейским и не нарушал закон, а просто «шел по тротуару Тверской».

Навального задержали на московской акции «Он нам не Димон» 26 марта. На следующий день его обвинили в неповиновении сотруднику полиции и арестовали на 15 суток. Кроме того, суд оштрафовал политика на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.

Акции против коррупции прошли 26 марта в 97 городах России. Причиной протестов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайных активах» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Во многих городах митинги закончились массовыми задержаниями. В двух случаях из-за столкновений с полицией возбудили уголовные дела. В Москве задержали более тысячи человек, в том числе сотрудников ФБК. В итоге их арестовали в общей сложности на 118 суток.