Правитель Чили Аугусто Пиночет — хрестоматийный пример диктатора-реформатора. Фото: Marcelo Montecino / Getty Images

Способность проводить назревшие экономические реформы – ключевой показатель эффективности политического режима. Нет хорошей экономической политики, которая годилась бы на все времена. Экономика – как маятник. Сегодня важно сдержать инфляцию, завтра – стимулировать экономический рост; сегодня обостряется проблема общественного неравенства, а завтра понадобится пресечь социальное иждивенчество. Экономическую политику проводит государство. Отсюда следует, что государственное устройство – а в более конкретных терминах, политический режим, – нуждается в такой организации, которая позволила бы менять курс и проводить экономические реформы своевременно, быстро и с максимальной отдачей. Но наш старый добрый электоральный авторитаризм справляется с этим хуже других режимов. Почему?