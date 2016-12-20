15:05

Российские власти не возражают против выступления бизнесмена Олега Дерипаски в Конгрессе США, но ему закрыт въезд в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Арктического форума, передает «Интерфакс».

«Если поедет какой-то представитель нашего бизнеса, в Конгрессе будет выступать, да ради Бога, это его право. Пускай выступает где угодно. Мы ничего против не имеем», – сказал Путин.

Он отметил, что Россия, в свою очередь, всегда рада видеть у себя бизнесменов, сенаторов и конгрессменов из США. Путин также в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

«Когда-то [президент США Рональд] Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: “Читайте по губам – No!”» – напомнил он.

https://twitter.com/Repub_News/status/847417698166292480

Путин добавил, что хотя сейчас российско-американские отношения «почти на нуле», но не в интересах обеих сторон их «доводить до абсурда», «до Карибского кризиса». По мнению президента РФ, у обеих стран есть шанс наладить двустороннее сотрудничество благодаря общим интересам в Арктике.

28 марта Дерипаска заявил, что готов на слушаниях в Конгрессе доказать, что информация о его связях с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом «в интересах правительства Путина» не соответствует действительности. До этого Associated Press сообщило, что бизнесмен заплатил Манафорту не менее $40 млн в 2006–2009 годах за продвижение интересов Путина.

Сам Манафорт сразу же подтвердил, что работал на Дерипаску, однако назвал это законным. Он пояснил, что представлял интересы российского предпринимателя в странах, где у того имелись инвестиции, но продвижение политических интересов России в его обязанности не входило.