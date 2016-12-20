15:39

Президенту США Дональду Трампу мешают работать и исполнять его предвыборные обещания. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время Международного арктического форума, трансляцию которого ведет ТАСС.

«Мы же видим, что происходит: вновь избранному президенту не дают осуществлять его повестку дня предвыборную», – заявил Путин.

Москва, однако, не вмешивается в политику США и «это лучшее свидетельство того, что мы и раньше этого не делали», отметил президент.

Трампу мешают выполнять ите предвыборные обещания, которые касались отношений с Россией. Вопрос встречи с Трампом зависит от американской стороны, добавил он.

Ранее во время форума Путин заявил, что отношения России и США «почти на нуле».

«Значит, мы чего хотим? Полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что?.. Я очень рассчитываю на то, что когда-то (и чем раньше, тем лучше) ситуация нормализуется»,- сказал он.

Президент РФ в очередной раз отверг обвинения в том, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США. «Когда-то [президент США Рональд] Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: “Читайте по губам – No!”» – напомнил он.

В феврале и сам Дональд Трамп говорил о том, что «поладить с Россией» ему мешают «фейковые новости».

«Возможно, Путин сидит за своим столом и говорит: “Я вижу, что происходит в Соединенных Штатах, я внимательно слежу за ситуацией, но понимаю, что договориться нам с президентом Трампом когда-либо наладить отношения будет невозможно из-за политического давления, которое провоцирует вся эта история с фейками”… Стыдно!» – предположил Трамп.

В марте CNN сообщило, что у ФБР есть доказательства связи предвыборного штаба Трампа с Россией. Команда президента США якобы координировала свои действия с российскими властями, чтобы дискредитировать кампанию кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.