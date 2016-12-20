Сегодня ночью космический проект Илона Маска SpaceX может сделать решающий шаг к успеху. На ночь с 30 на 31 марта по Москве запланирован первый повторный запуск ракеты Falcon 9, однажды уже побывавшей в космосе и успешно вернувшейся на Землю. Если старт пройдет удачно, SpaceX сможет объявить о том, что реализовала свой главный план – переход к многоразовому использованию ракет-носителей.

Запуск состоится в промежутке с 1:27 по 3:57 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте проекта.

Успешный запуск не станет глобальным прорывом в сфере космических исследований, но может серьезно повлиять на космическую индустрию, где сейчас используются только одноразовые ракеты. Компании Илона Маска это позволит снизить расходы и цены (по примерным оценкам, на 30%), а в перспективе – отправлять в космос людей. Сейчас Falcon 9 отправляет только грузы.

Что запустят?

Ракету Falcon версии Full Thrust (FT) – последнюю модель в этой серии. Она состоит из двух ступеней и летает на жидком топливе (керосине, к которому добавляется окислитель – жидкий кислород). Ракета может доставить на низкую околоземную орбиту (от 160 до 2000 километров) около 22 тонн груза.

Первая ступень – часть ракеты, использовавшейся для миссии в апреле 2016 года. Тогда SpaceX по контракту с NASA доставила груз на Международную космическую станцию. Для доставки компания использовала свой космический аппарат Dragon.

После миссии и корабль, и первая ступень ракеты-носителя успешно вернулись на Землю. Dragon приводнился в Тихом океане, Falcon – приземлилась на плавучую платформу в нескольких сотнях километров от побережья Флориды. Сейчас на орбиту доставят геостационарный спутник SES-10. Он будет использоваться для телекоммуникаций, а также, возможно, для геологоразведки.

С 2010 года SpaceX совершила 13 попыток посадить запущенные ракеты – 8 из них успешно. Всего она запустила около 30 ракет этой серии – за это время произошло две серьезные аварии. В 2015 году ракета разрушилась через две минуты после старта, вероятной причиной стало повреждение сосуда с гелием, используемым для нагнетания давления в топливной системе; в 2016 году другая ракета взорвалась на стартовой площадке – также из-за неполадок в топливной системе. Большинство запусков оказались удачными.

https://www.youtube.com/watch?v=WTVkhp0MxMc

Что это меняет?

Само по себе использование многоразовых ракет – испытанная практика. Такими были, например, парные ускорители американских «Шаттлы» – многоразовых космических кораблей, использовавшихся в конце XX – начале XXI века в рамках программы NASA. Ускорители шаттлов по сути представляли собой две ракеты, размещенные по бокам огромного топливного бака. Они придавали кораблю начальное ускорение и отделялись от него на высоте в несколько десятков километров. Топливный бак разрушался в атмосфере, а ускорители спускались на парашютах и приводнялись в океане – после чего их можно было подобрать для повторного применения.

Но «Шаттлы» не используются с 2011 года. В США и России существуют проекты создания новых многоразовых ракет, но на практике они не применяются. Россия, например, отправляет на МКС одноразовые ракеты «Протон».

В РФ разрабатывали многоразовую ракету «Корона», но несколько лет назад проект свернули из-за недостатка финансирования. Позже «Роскосмос» анонсировал еще один аналогичный проект, к которому собирались привлечь специалистов, создававших многоразовый советский космический корабль «Буран». В середине 2016 года там заявляли, что «уже подготовлены конкретные предложения», но признавали, что о деталях говорить рано.

В США многоразовую ракету разработала, в частности, компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. В 2015 году ее ракета New Shepard поднялась на высоту около 100 километров, а затем вернулась на Землю, совершив успешную вертикальную посадку. Позднее New Shepard совершила еще несколько рейсов. Но это были тестовые полеты, до коммерческих запусков дело пока не дошло.

Ракеты Falcon 9 с самого начала создавались для многоразового использования. Но с их возвращением на Землю возникли сложности. Сначала первые ступени пытались спускать на парашютах, но попытки оказались неудачными.

Позднее их стали возвращать, используя их собственные двигатели. В апреле 2014 года Falcon 9 успешно приводнилась, в декабре 2015 года – приземлилась на мысе Канаверал, в апреле 2016 года – на плавучей платформе.

https://www.youtube.com/watch?v=RPGUQySBikQ

Чем выгодна многоразовая ракета?

По подсчетам SpaceX на 2016 год, многократное использование первой ступени позволит снизить цены примерно на 30%. В абсолютных цифрах – с $60 млн до $40 млн. Спутниковый оператор SES, комментируя нынешний запуск, отказался назвать его точную цену, хотя подтвердил, что получил скидку.

В реальности это будет зависеть от ряда факторов. Прежде всего, от того, сколько будет стоить ремонт и подготовка ступени к новому полету – после воздействия, например, температуры и давления, которому она подверглась после предыдущего запуска. Пару лет назад SpaceX заявляла, что дополнительные расходы не потребуются вообще. Позднее она признала, что на подготовку к новому полету потребуется несколько миллионов долларов.

Пример того, что ремонт может оказаться дорогим, – история «Шаттлов». Формально и корабль, и ускорители были многоразовыми. Фактически они требовали сложного ремонта и многочисленных проверок после каждого запуска, а двигатели самого корабля приходилось менять каждые несколько запусков. В итоге один запуск, по разным оценкам, обходился от нескольких сотен миллионов до полутора миллиардов долларов.

Впрочем, даже если цены SpaceX снизятся меньше ожидаемого, это в любом случае улучшит ее позиции на рынке. По оценкам на 2015 год, стоимость доставки килограмма груза на низкую околоземную орбиту ракетами Falcon 9 составляла около $4 тысяч – немногим больше, чем при доставке российским «Днепром» и почти вдвое меньше, чем при доставке конкурентами Delta IV и Atlas V из американского United Launch Alliance.