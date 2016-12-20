15:31

Президент Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в России. Трансляцию вел ТАСС.

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические силы используют это для раскрутки на политической арене, в преддверии выборов. Это инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос», – отметил Путин.

Говоря об антикоррупционных митингах в России, Путин отметил, что все, кто выходит за рамки закона, должны понести наказание в соответствии с законодательством. Он подчеркнул, что с коррупцией нужно бороться, но нельзя использовать эту тему «для достижения своих политических целей перед выборами».

26 марта почти в сотне российских городов прошли акции «Он нам не Димон». Участники митингов призывали расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовало расследование о «тайной империи» Медведева, которую тот якобы построил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Во многих городах протестные акции закончились массовыми задержаниями. Например, в Москве задержаны оказались более тысячи человек. Навального за организацию митингов задержали и арестовали на 15 суток. Кроме того, полиция задержала 17 сотрудников и помощников ФБК, в общей сложности они получили 118 суток ареста.