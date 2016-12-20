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Глава МВД Владимир Колокольцев отменил выступление в Государственной думе, которое было запланировано на 5 апреля. Об этом РБК рассказали источники в нижней палате парламента.

Выступление Колокольцева в Думе утвердили 23 марта, и тогда же ему направили список вопросов от фракций. «Но буквально недавно мы узнали, что его в Думе не будет», – сообщил источник РБК.

Причины переноса выступления официально не называются, но собеседники агентства полагают, что это связано с прошедшими в России митингами. К главе МВД будет «очень много вопросов, к ответам на которые очень тщательно надо подготовиться», заявил депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

«Очевидно, что повестка поменялась, и вопросы об этом (о митингах) со стороны парламентской оппозиции неизбежно бы прозвучали», – сказал член «Справедливой России» Олег Шеин, предположив, что у Колокольцева «нет ответов на неудобные вопросы».

В МВД перенос выступления объяснили «плотным» графиком министра.

26 марта в 97 городах России прошли митинги «Он нам не Димон». Часть из них не была согласована властями, что привело к задержаниям участников акции.

Самая массовая акция прошла в Москве, на ней, по данным «ОВД-Инфо», задержали около тысячи человек, в том числе несовершеннолетних. Из-за столкновений с полицией против двух участников возбудили уголовные дела.

При этом в МВД сообщили, что полицейским дали установку быть лояльными к участникам митинга. Мэрия Москвы назвала действия полицейских «безукоризненными».