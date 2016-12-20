16:40

Руководство «Роснефти» несправедливо относится к Чечне. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что нефтяная компания завысила стоимость своих чеченских активов, которые предлагает на продажу республике. По мнению Кадырова, это происходит из-за того, что «Роснефть» «не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами».

«Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику», – отметил Кадыров (цитата по ТАСС).

Глава Чечни подчеркнул, что «отстаивает интересы региона и народа». «То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей, – это смешно. <…> Мы будем добиваться справедливости», – сказал Кадыров.

«На самом деле если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра начнут: “А, Кадыров против “Роснефти”, давай его давить по полной программе”», – добавил он (цитата по РБК).

В «Роснефти» 30 марта сообщили «Интерфаксу», что не комментируют слова Кадырова.

В конце марта «Роснефть» отказалась строить нефтеперерабатывающий завод в Чечне из-за нерентабельности. Компания в качестве альтернативы рассматривает сооружение в республике битумного завода, но его рентабельность «также под вопросом». В 2015 году «Роснефть» также отказалась от разработки Северо-Джалкинского участка в Чечне.

В середине февраля Кадыров раскритиковал работу «Газпрома» и «Россетей» в Чечне, заявив, что из-за их неэффективности население республики живет «как в XIX веке». Он попросил компании и российских чиновников: «Если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ».