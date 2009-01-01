Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доказательством подкупа участников на митингах «Он нам не Димон» «видео про мальчика». Об этом сообщает «Интерфакс».
«И видео с мальчиком, и различные обещания, опубликованные в твиттере, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить €10 тысяч в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный подкуп в отношении молодых людей. Здесь все нужно называть своими именами», – сказал он.
По всей видимости, речь идет о видеозаписи, на которой задержанный школьник рассказывает об обещании Алексея Навального добиться выплаты компенсаций всем задержанным во время митингов через ЕСПЧ.
Ранее Песков заявил, что у него нет данных о причастности других стран к протестам.
Митинги впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сравнил акции «Он нам не Димон» с началом «арабской весны» и «Евромайдана» и подчеркнул, что все, кто выходит за рамки закона, должны понести наказание в соответствии с законодательством.
Акции против коррупции прошли 26 марта почти в сотне российских городов. Участники митингов призывали расследовать данные о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил большое расследование на эту тему.
Во многих городах митинги закончились массовыми задержаниями, задерживали в том числе несовершеннолетних. Кремль впоследствии обвинил организаторов акции во лжи и подкупе участников. Позднее в Следственном комитете рассказали, что располагают «оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания» на акциях.
Самого Навального задержали и арестовали на 15 суток, сотрудники и помощники ФБК получили в общей сложности 125 суток ареста.
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