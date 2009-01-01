17:39

«Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным» перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», – сказал он.

Точная дата на данный момент не известна. Песков пояснил, что мероприятие перенесли из-за графика президента.

В 2016 году «Прямая линия» проходила 14 апреля. Перед мероприятием, по данным РБК, организаторы проводили репетицию и инструктаж участников в подмосковном пансионате «Поляны». Сообщалось, что организаторы послушали, как люди могут задавать вопросы, и отобрали несколько десятков участников, которым предоставят микрофон во время «Прямой линии».

Нововведением 2016 года была возможность задать вопрос через социальную сеть «Вконтакте». Рейтинг «прямой линии» в 2016 году упал на 6,4 процентных пункта до 58,4%.

Заметка дополняется.