18:18

Правительство Ивановской области объяснило, как компания «Орион», предположительно связанная с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, получила в аренду более 4 тысяч гектаров земли в Плесе по ставке 39,32 рубля в год. Об этом сообщает РБК.

Как заявил пресс-секретарь зампреда областного правительства Сергея Зобнина Дмитрий Тварнов, «на точно таких же условиях» местные власти заключило договоры с 21 охотничьим хозяйством.

«Сравнивать рыночные ставки, действующие в Ивановской области, и размеры арендной платы на участки из состава земель, находящихся в государственной собственности, определяемые в соответствии с действующим в РФ законодательством, некорректно», – подчеркнули в администрации.

В РБК опросили несколько ивановских охотничьих хозяйств, где пояснили, что ставки аренды на земельные и лесные действительно отличаются от рыночных. В одном хозяйстве площадью 13 тысяч гектаров заявили, что арендуют землю по 495 рублей в год, в другом (11 тысяч гектаров) назвали ставку аренды в 109 рублей за тысячу гектаров в год.

28 марта «Собеседник» обратил внимание на стоимость аренды, по которой получила землю компания «Орион» (ранее называлась Управляющая компания фонда «Дар»). Издание отмечало, что рыночная ставка аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.

Фонд «Дар» и еще несколько других фондов фигурировали в докладе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, опубликованном в начале марта. Он посвящен тайным активам Медведева, которые тот, по данным ФБК, купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» с помощью «преступной схемы» с участием некоммерческих фондов. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова после публикации ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

В сентябре 2016 года ФБК рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева. Тимакова позднее отметила, что глава правительства останавливался в этом доме, но он ему не принадлежит.