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Телеканал НТВ вырезал из телевизионной версии премии «Ника» речь режиссеров Алексея Красовского и сценариста Юрия Абрамова о протестных митингах. Об этом сообщает «Открытая Россия».

https://www.youtube.com/watch?v=cxFu6NVnyfw

Речь режиссера Александра Сокурова, получившего премию имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство» и возмутившегося в своей речи по поводу задержаний 26 марта, в трансляции оставили.

Трансляция премии сейчас идет на Дальнем Востоке, она началась с опозданием на 55 минут.

Красовский стал лауреатом «Ники» в номинации «Открытие года». Режиссер призвал киносообщество повлиять на судьбу арестованных участников митинга. «Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе», – заявил он. Поддержал Красовского и глава театра «Ленком» Марк Захаров.

Как рассказывал Красовский, после церемонии к нему подошел режиссер «Ники», который будет делать телевизионную версию для телеканала НТВ. Он с улыбкой спросил у режиссера: «Вы же понимаете, что я вас вырежу?».

НТВ также вырезал выступление актрисы Елены Кореневой, оставив только фрагмент речи о фильме Владимира Мирзоева «Ее звали Муму». Речь Кореневой в поддержку политзаключенных Олега Сенцова, Сергея Мохнаткина и Олега Навального показывать не стали.

Выступление режиссера Александра Сокурова, получившего награду «Честь и достоинство», в итоге показали. Сокуров призывал политиков обратить внимание на акции «Он нам не Димон» и подчеркивал, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов».

«Я, как и многие из нас, в воскресенье смотрел на то, что происходило в стране. Мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами. Надо услышать их», – сказал Сокуров.

Режиссер предложил принять закон, запрещающий задерживать женщин и девушек на митингах. Сокуров также напомнил о Сенцове, который был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он подчеркнул, что ждет решения президента по этому вопросу.

26 марта акции против коррупции прошли почти в сотне российских городов. Многие из них закончились массовыми задержаниями, задерживали в том числе школьников и студентов. Участники митингов требовали расследовать данные о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В начале марта большое расследование на эту тему выпустил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя протесты, заявляла, что власть должна вести диалог с обществом, а не «прятать голову под крыло». Президент России Владимир Путин сравнил акции «Он нам не Димон» с началом «арабской весны» и «Евромайдана» и подчеркнул, что все, кто выходит за рамки закона, должны понести наказание в соответствии с законодательством.