Высказывания членов правительства и первых лиц, нововведения Минобра, рассуждения академиков, депутатов, церковных деятелей, ректоров университетов создают ощущение поворота к охранительной позиции в отношении образования – и в первую очередь школьного. Министр Васильева говорит о возвращении к «лучшим практикам» советской школы, ученые наперебой соревнуются в критике ЕГЭ и современного школьного образования, ректор МГУ Садовничий говорит о необходимости отказаться от болонской системы и одновременно делает выпады в сторону уровня поступающих.

Это говорит о том, что высшие государственные чиновники имеют довольно смутное представление о том, что конкретно происходит в школе и как выглядит новая конфигурация школьного образования после реформы образования 2009–2012 годов. Удивляться этому не стоит, а стоит благодарить высшие силы за отвод их глаз от идущих процессов. Ведь реальные изменения в российской школе имеют совсем другой вектор, чем нынешние заявления. Они стремятся сблизить российское школьное образование с международными образцами, сделать его более человечным и соответствующим современным тенденциям в развитии технологий, общества, экономики.

Образование – это сфера, отклик на изменения которой приходит через 10–15 лет. Нынешняя реформа была разработана в президентство Медведева и окончательно подписана в начале нынешнего путинского срока, при позапрошлом еще министре образования. Главным ее результатом стало утверждение новых стандартов, регламентирующих всю школьную жизнь – от учебного процесса до финансирования и материально-технической базы.

Стандарты обязательны для всех образовательных учреждений. Сейчас по ним уже учится вся начальная школа, почти вся средняя, а во многих регионах и старшая. Школьники, учившиеся по новой системе, начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ через пару лет. То есть реформа уже работает, и образование меняется на наших глазах. Если все пойдет по плану, то уже к 2025 году вся система будет принципиально другой. Главное, чтобы наши пламенные контрреволюционеры не успели что-нибудь эдакое глобальное принять за оставшиеся 7–8 лет.

Какие главные изменения принесла в школу реформа?

Творчество вместо зубрежки