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Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пользовались кодовым именем «Черный властелин», когда обсуждали свое расследование, связанное с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом в интервью «Новой газете» рассказал сотрудник ФБК Георгий Албуров, один из авторов доклада фонда о «тайной империи» главы правительства.

«Насчет прослушки рецепт простой: в офисе ничего лишнего не говорить. Придумывать какие-то кодовые названия проектам. Медведев у нас фигурировал как “Черный властелин”. Причем если сначала это была ирония (ведь это всего лишь Медведев, какой же он властелин), то потом, когда мы накопили информацию про яхты, виноградники, Тоскану, – ​это кодовое название потеряло всякий иронический оттенок», – пояснил Албуров.

Он добавил, что «элементарный протокол безопасности» – использовать VPN для входа в интернет, поменьше обсуждать дела в офисе, проходить двухфакторную авторизацию – сработал. По словам Албурова, он не сомневается, что Медведев и его окружение узнали о расследовании ФБК из фильма фонда, а не заранее.

Основанный Алексеем Навальным ФБК опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, в начале марта. По данным ФБК, премьер-министр приобрел их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова после доклада ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

Расследование ФБК стало поводом для антикоррупционных митингов, которые прошли 26 марта в 97 городах России. Во многих из них они не были согласованы властями и закончились массовыми задержаниями. В Москве задержали более тысячи человек, в том числе сотрудников ФБК, которых арестовали в общей сложности на 125 суток; Навального также задержали и арестовали на 15 суток.