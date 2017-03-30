20:42

Следственный комитет России (СК) завел уголовное дело на основателя российского онлайн-ретейлера «Юлмарт» и бывшего топ-менеджера компании Алексея Никтина. Об этом основной акционер ретейлера Дмитрий Косыгин рассказал РБК.

Никтин стал фигурантом уголовного дела в декабре 2016 года после жалобы Федеральной налоговой службы (ФНС) по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере.

В пресс-службе «Юлмарта» пояснили, что в марте СК провел обыски в офисах ретейлера, а также у одного из бывших сотрудников. Компания представила необходимые документы «в добровольном порядке».

По словам Косыгина, уголовное дело «подогрето» сотрудниками Сбербанка, основного кредитора компании. Задолженность ретейлера перед финансовой организацией достигает 2,4 млрд рублей. Косыгин отметил, что уголовное дело завели перед тем, как «Юлмарт» оспорил претензии ФНС в суде.

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