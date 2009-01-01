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Суд Сеула одобрил арест бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters.

Пак Кын Хе обвинили во взяточничестве, злоупотреблении властью, незаконном давлении и разглашении государственной тайны.

В марте Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны, после чего Пак Кын Хе лишилась своей президентской неприкосновенности. Это дало суду право привлечь ее к ответственности.

Президент ранее объявила о готовности уйти в отставку, если парламент страны примет такое решение. Депутаты импичмент одобрили, «за» проголосовали 234 из 300 представителей парламента.

Недовольство депутатов вызвала информация о подруге президента Чхве Сун Силь, не занимавшей государственный пост, но фактически принимавшей решения по управлению страной.

По версии прокуратуры, подруга президента использовала своего влияния, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования для двух связанных с ней фондов – Mir и K-Sports. За перевод 22 млрд вон ($18 млн) на счет фирмы, связанной с Чхве Сун Силь, арестовали вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена.