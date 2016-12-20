22:19

Русский академический фонд попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева обязать представителей исполнительной и законодательной власти раз в квартал устраивать для школьников с 5 по 11 класс дни открытых дверей. С письмом фонда ознакомился «Коммерсантъ».

Инициаторы пояснили, что учащихся нужно водить в административные здания и устраивать для них встречи с руководством городов и районов.

«Целесообразно уделить внимание разъяснению учащимся комплекса антикоррупционных мер, применяемых в работе органов государственной власти», – сказано в письме.

Фонд предложил также организовывать экскурсии, на которых расскажут, «как принимаются решения, направленные на развитие экономики города и региона, улучшение качества жизни граждан РФ».

Как отметил «Коммерсантъ», председателем правления фонда числится двоюродный племянник президента РФ Роман Путин.

Заметка дополняется.