Русский академический фонд попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева обязать представителей исполнительной и законодательной власти раз в квартал устраивать для школьников с 5 по 11 класс дни открытых дверей. С письмом фонда ознакомился «Коммерсантъ».
Инициаторы пояснили, что учащихся нужно водить в административные здания и устраивать для них встречи с руководством городов и районов.
«Целесообразно уделить внимание разъяснению учащимся комплекса антикоррупционных мер, применяемых в работе органов государственной власти», – сказано в письме.
Фонд предложил также организовывать экскурсии, на которых расскажут, «как принимаются решения, направленные на развитие экономики города и региона, улучшение качества жизни граждан РФ».
Как отметил «Коммерсантъ», председателем правления фонда числится двоюродный племянник президента РФ Роман Путин.
Заметка дополняется.
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