Акции протеста в крупных городах России 26 марта разбудили не только политическую активность старшеклассников, но и другую страшную силу: в российских школах начинается профилактика «экстремизма» и воспитательная работа по повышению патриотического самосознания учеников. К студенту колледжа в Башкирии Ивану Уреневу пришел участковый и потребовал объяснений по поводу его участия в пикете против коррупции. Учитель истории и ОБЖ (идеальное сочетание для истинного патриота) русской классической гимназии №2 в Томске обвинил своих учеников в фашизме и назвал их «холопами англосаксов». Кажется, разоблачительные ролики о поучительных порках в школах скоро заполнят ютьюбы, а сами школьники побросают свои китовые приключения в соцсетях и в поисках адреналина окончательно вольются в политику.

Российские учителя всегда были важной и надежной опорой путинского режима. Пока «силовики» охотятся на чиновников и себе подобных в погоне за звездочками, пока партии выстраиваются общим фронтом с Владимиром Путиным для отпора внешнему врагу, а телевидение поднимает патриотический дух населения, на передовой главными защитниками молодого поколения и будущего страны от «западной угрозы» оказались рядовые учителя и директора российских школ.