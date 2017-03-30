Сотрудники правоохранительных органов угрожали арестованным после антикоррупционного митинга «Он вам не Димон» в Москве завести уголовные дела. Об этом член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Дмитрий Пискунов рассказал «Новой газете».
По его словам, речь идет о протестующих, отбывающих наказание в изоляторе временного содержания на Петровке.
Несколько арестованных пожаловались представителю наблюдательной комиссии на действия сотрудника правоохранительных органов, который вызывал участников акции в комнату по одному и задавал вопросы про митинг и политические взгляды, а также требовал предоставить аккаунты в социальных сетях. Один из арестованных подчеркнул, что мужчина был в звании майора.
«По свидетельствам одного из задержанных, за отказ говорить мужчина угрожал найти в квартире активиста наркотики. По словам другого, тот же мужчина обещал, что в случае отказа от разговора, проблемы возникнут у родного брата задержанного», – пояснило издание.
Пискунов добавил, что во время разговора «майор» ударил себя по лицу и пригрозил одному из арестованных завести дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов, если «тот не выложит ему всю необходимую информацию».
Арестованные также рассказали, что в изоляторе подписали «некий документ, с содержанием которого их не ознакомили».
Митинги «Он вам не Димон» прошли 26 марта в 97 городах, часть из них не была согласована. Инициатором протестных акций выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.
В Москве по итогам акции задержали более тысячи человек. По информации ГУВД Москвы, 27 марта «большинство» задержанных отпустили. По подсчетам Пискунова, в частности, в изоляторе на Петровке остается более 20 человек.
Кроме того, под арестом находятся сотрудники и помощники ФБК, которых задержали в офисе фонда 26 марта после обысков по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Навальный получил 15 суток и штраф 20 тысяч рублей, глава его избирательного штаба Леонид Волков – 10 суток, лидер московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин – 25 суток. Большинству активистов, которые не работают в ФБК, но помогали с организацией трансляции митинга, выписали по семь суток ареста.
Президент России Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана». Он подчеркнул, что с коррупцией нужно бороться, но нельзя использовать эту тему «для достижения своих политических целей перед выборами».
При этом российский лидер добавил, что все, кто выходит за рамки закона, должны понести наказание.
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