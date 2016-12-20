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В бюджете на 2017–2019 годы Минфин в качестве дополнительных поступлений учел 100% дивидендов, которые выплатит «Роснефтегаз». Об этом три федеральных чиновника рассказали «Ведомостям».

Компания владеет акциями «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО». По оценкам директора отдела корпораций Fitch Дмитрия Маринченко, прогнозная прибыль «Газпрома» на 2016 год составляет около 800 млрд рублей, у «Роснефти» – 398 млрд рублей. Исходя из этих показателей, «Роснефтегаз» получит от этих компаний около 145 млрд рублей, при этом «Газпром» заплатит еще 150 млрд рублей напрямую в бюджет.

Маринченко подчеркнул, что таким образом, если «Роснефтегаз» заплатит в бюджет 100% от прибыли, он получит не более 295 млрд рублей.

Издание отметило, что закрепленные в бюджете 100% дивиденды «усиливают переговорную позицию Минфина».

«Теперь это не гипотетическое желание министерства и, если будет решено половину оставлять в “Роснефтегазе”, это обернется прямыми потерями бюджета», – пояснил собеседник «Ведомостей».

По действующим правилам «Роснефтегаз» перечисляет в бюджет 50% от прибыли, но осенью 2016 года Минфин предложил отдавать в бюджет 100% дивидендов. В ведомстве также предлагали, чтобы «Роснефтегаз» направил в бюджет все поступления от продажи акций «Роснефти» в ходе приватизации. При этом по итогам 2015 года «Реснефтегаз» перечислила в бюджет 36 млрд рублей, что составило 24% от чистой прибыли.

В сентябре 2016 года министерство внесло в правительство проект распоряжения о бессрочной норме по выплате госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли.