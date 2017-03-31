03:05

Правоохранительные органы начали доследственную проверку «Российских железных дорог» (РЖД). Об этом «Ведомостям» сообщили близкие к компании и к следствию источники.

Информации об уголовном деле пока нет, отметил собеседник. По словам адвоката по уголовным делам Андрея Андрусенко, если Генпрокуратура найдет признаки преступлений, то передаст эти данные в следственные органы, которые примут решение о возбуждении уголовного дела до окончания проверки.

При этом, отметил собеседник «Ведомостей», президенту РЖД Олегу Белозерову в прокуратуре уже порекомендовали уволить начальника департамента имущества Павла Потапова.

О проверке сотрудников РЖД предупредили за месяц, компания тогда выразила готовность предоставить необходимую информацию. Представитель монополии подчеркнул, что такие проверки «проходят регулярно». В Генпрокуратуре также отметили «рутинный характер» проверок.

Кто стал инициаторов поверок и с какой целью они проводятся, источник газеты не уточнил. По одной из версий, прокуратура проверяет материалы за 2011 и за 2012 год. По словам другого собеседника, проверки могут быть связаны с компаниями крупнейшего подрядчика РЖД Алексея Крапивина. В одной из его фирм – в «1520» – сказали «Ведомостям», что правоохранительные органы не интересовались ее деятельностью.

«Новая газета» ранее назвала Крапивина одним из главных бенефициаров отмывания денег по «молдавской схеме». Издание отмечало, что его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. При этом почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков».

Власти Молдавии раскрыли схему вывода 700 млрд рублей из России с участием 21 российского банка в 2014 году. Они выяснили, что зарубежные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты от $100 млн до $875 млн. Позже в Молдавии установили, что эту схему организовала ФСБ.