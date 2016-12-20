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Генпрокуратура заинтересовалась «затянувшимся» процессом передачи полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по сертификации авиатехники Росавиации. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

Передачу полномочий осуществляет Минтранс. Прокуратура установила, что министерство не заключило международные соглашения и не утвердило полномочия Авиационного регистра при Росавиации. Это привело к отказу ЕС принимать при поставке самолетов экспортные документы, выданные Росавиацией.

Для решения этой проблемы производители подают заявки на прохождение сертификации и в Росавиацию, и в МАК. При этом, отметило издание, МАК «уже фактически не имеет» права выдавать соответствующие документы.

Как подчеркнула газета, о проблемах с сертификацией генпрокурор России Юрий Чайка доложил российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, Чайка попросил президента обязать правительство принять меры для ускоренной передачи полномочий Росавиации.

В ноябре 2015 года члены Общественной палаты обратились в правительство с предложением передать часть функций МАК Росавиации, Ространснадзору и Минтрансу. Позденне премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился перераспределить полномочия МАК между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.

Эти ведомства получили право проводить «сертификацию типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов в полном объёме».