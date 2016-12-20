Прокуратура нашла нарушения в требовании властей Москвы демонтировать воздушные линии связи. Об этом прокуратуры Северного административного округа (САО) написали в письме соответствующей префектуре, с копией документа ознакомились «Ведомости».
Провести проверку попросили «Ростелеком», «Вымпелком» и «Комкор». Операторы пояснили, что требование властей нарушает их права. Прокуратура, в свою очередь, установила, что демонтаж воздушных линий нарушит права абонентов на получение услуг связи. Из-за этого прокуроры попросили префектуру не допустить «неправомерные» действия.
В префектуре не подтвердили «Ведомостям», что получили соответствующее письмо. При этом сотрудник правоохранительных органов заверил, что прокуратура отправляла документ.
В феврале руководство САО решило демонтировать незаконно расположенные на крышах домов воздушные линии. Префектура насчитала более 500 незаконно протянутых кабелей, так как согласно Жилищному кодексу, использовать фасады и кровли многоквартирных домов можно только с решения собрания собственников, так как эти участки – общая долевая собственность.
Ранее Ассоциация компаний связи попросила проверить Федеральную антимонопольную службу законность демонтажа воздушных линий. Авторы поясняли, что программа по благоустройству улиц Москвы предусматривает перенос воздушных кабелей в канализацию, но при этом авторы этой идеи не проводили расчет стоимости монтажа.
Кроме того, отмечали в ассоциации, на некоторых улицах либо нет доступа к канализациям, либо его может предоставить только одна компания. Эти факторы, по мнению представителей компаний, ставят операторов в неравные конкурентные условия.
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