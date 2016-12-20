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Двое граждан Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама, покинули Малайзию и прибыли в Пекин. Об этом сообщает телеканал NHK.

Один из них – это второй секретарь посольства КНДР в Куала-Лумпуре, второй – сотрудник северокорейской государственной авиакомпании, уточняет телеканал.

Власти Малайзии разрешили им покинуть страну вечером 30 марта, их заподозрили в причастности к убийству в феврале.

Как передает Reuters, возможно, тем же рейсом было отправлено тело Ким Чен Нама, но подтверждений этому пока нет.

Кроме того, сообщает агентство, по некоторым данным, в КНДР вылетел еще один фигурант дела об убийстве брата северокорейского лидера.

Channel NewsAsia сообщает, что в Куала-Лумпур из Пекина вылетели девять сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которым запретили покидать КНДР после убийства Ким Чен Нама.

Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, убили в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Ео отравили веществом нервно-паралитического действия. Обвинения в убийстве предъявили гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийке Сити Айшан.