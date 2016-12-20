10:09

ЦБ России с 1 апреля начнет устанавливать ежедневный официальный курс гонконгского доллара по отношению к рублю, сказано в сообщении регулятора.

Сейчас Банк России дает официальные курсы 33-х валют, в том числе евро, доллара США, юаня, фунта стерлингов, гривны.

К 10:20 мск 31 марта один гонконгский доллар стоит на бирже 7,1 рубля.

Заметка дополняется.