ЦБ России с 1 апреля начнет устанавливать ежедневный официальный курс гонконгского доллара по отношению к рублю, сказано в сообщении регулятора.
Сейчас Банк России дает официальные курсы 33-х валют, в том числе евро, доллара США, юаня, фунта стерлингов, гривны.
К 10:20 мск 31 марта один гонконгский доллар стоит на бирже 7,1 рубля.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.