10:39

В Мариуполе взорвали автомобиль, в котором находился начальник контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

Хараберюш погиб. Инцидент произошел около 8.30 утра в центре города. Причины взрыва устанавливаются.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», – сказал Грицак.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала происшествие как теракт. Как заявил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, одна из версий взрыва – теракт, организованный «диверсионно-разведывательной группой ДНР».

На месте происшествия работает полиция, взрывотехники, следователи и криминалисты. Район оцеплен. Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим работы.