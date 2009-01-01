10:58

Политтехнологи недовольны тем, как с ними работает Администрация президента (АП), пишет Коммерсантъ.

О своем недовольстве они рассказали на встрече, которую организовал после митингов 26 марта политконсультант Дмитрий Гусев.

По словам политтехнолога Вячеслава Смирнова, в АП не хотят обращать внимания на нужды экспертов: «Денег не дают, методичек не дают, темника не дают».

«Большое спасибо Навальному за то, что мы здесь собрались. Потому что мы застоялись, и хочется поспекулировать перед администрацией президента. Тем более, что самое обидное, что ответной реакции мы не слышим. Мы много говорим, много пишем в фейсбуке, мы как бы вызываем на диалог, а там даже не ау», – отметил Смирнов.

Политологи, сказал он, «вообще люди обиженные. Они в недоумении, и даже кому жаловаться, не знают».

Андрей Богданов заявил, что АП после прихода в Управление внутренней политики (УВП) Сергея Кириенко «ни с кем не советуется, всех послала, сказала – мы сами тренинги проведем, а вы нам не нужны».

В Госдуме ранее также жаловались на «замораживание» отношений с Кремлем после того, как внутриполитический блок возглавил Кириенко.

Бывший глава «Росатома» пришел в УВП кремлевской администрации осенью 2016 года, он сменил там Вячеслава Володина, который стал спикером Госдумы после выборов 18 сентября.