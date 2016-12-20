11:25

Бывший советник президента «Роснефти», председатель совета директоров Aeon Corporation Роман Троценко рассказал об особенностях «школы управления» Игоря Сечина. Его интервью приводит Forbes.

Троценко заявил, что школа «существует вне всякого сомнения».

«Если коротко ее описать, она иллюстрируется плакатом из Дома юного туриста, где я занимался. Там было написано: “Умелый турист умеет разжигать костер из любых дров”», – сказал он.

По словам Троценко, в бизнесе никогда не бывает подходящих условий, людей и контрактов, поэтому приходится «делать живые конструкции» из тех денег, контрактов и ресурсов, которые есть на данный момент. В качестве примера предприниматель сравнил аэропорты Гамбурга и Внуково. На первый, по его словам, «приятно смотреть», а во втором «вся крыша собрана из палочек», но она «тоже может держаться».

«Это о школе. Когда из различных палочек можно собрать <…> большие достаточно конструкции корпоративные», – заключил он.

17 марта Центр управления расследованиями опубликовал доклад, согласно которому компания Троценко построила круизный теплоход «Княгиня Ольга». По данным ЦУР, стоимость судна около 1,2 млрд рублей. Его название совпадает с названием яхты St. Princess Olga, которая фигурировала в статье «Новой газеты» в сентябре 2016 года. В публикации говорилось, что жена Сечина неоднократно отдыхала на яхте, недельная аренда которой стоит минимум $1 млн. Из-за статьи Сечин и его супруга подали иски к изданию.